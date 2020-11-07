Son dakika haber | Hastanenin giyinme odasından hırsızlık yaptı kameraya yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Hastanenin giyinme odasından hırsızlık yaptı kameraya yakalandı

07.11.2020 14:10

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te, bir hastanenin giyinme odasına girerek hırsızlık yapan şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Gaziantep'te, bir hastanenin giyinme odasına girerek hırsızlık yapan şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir hastanenin giyinme odası olarak kullanılan bölümünde gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs, yakalandı. Şahsın, hırsızlık anlarının öncesi ve giyinme odasına girme anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

-İHA-

Son dakika haber | Hastanenin giyinme odasından hırsızlık yaptı kameraya yakalandı
Son dakika haber | Hastanenin giyinme odasından hırsızlık yaptı kameraya yakalandı
Son dakika haber | Hastanenin giyinme odasından hırsızlık yaptı kameraya yakalandı

Gaziantep, Hırsızlık, Kamera, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Hastanenin giyinme odasından hırsızlık yaptı kameraya yakalandı - Son Dakika


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