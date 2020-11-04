Hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin veterinerlikte 3 yavrusu oldu - Son Dakika

Hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin veterinerlikte 3 yavrusu oldu

04.11.2020 15:53

Hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin veterinerlikte 3 yavrusu oldu Bolu'da, özel bir hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin götürüldüğü veterinerlikte 3 yavrusu oldu.

Hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin veterinerlikte 3 yavrusu oldu

BOLU - Bolu'da, özel bir hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin götürüldüğü veterinerlikte 3 yavrusu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi'nde üzerinde bulunan özel bir hastanenin kadın doğum bölümüne hamile bir kedinin girdiğini gören sağlık çalışanları durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Hayvan ambulansıyla birlikte hastaneye gelen belediye ekipleri, hamile kediyi özel taşıma çantasına koyarak Belediyesi Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Veteriner tarafından muayene edilen hamile kedi Hayvan Hastanesi'nde 3 yavru dünyaya getirdi.

Anne kedi ve 3 yavrusunun bir süre Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tutulacağı öğrenildi.

Hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin veterinerlikte 3 yavrusu oldu
Hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin veterinerlikte 3 yavrusu oldu
Hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin veterinerlikte 3 yavrusu oldu
Hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin veterinerlikte 3 yavrusu oldu

Veteriner, Doğum, Kadın, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin veterinerlikte 3 yavrusu oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Başkanını belirleyecek olan kritik 2 eyalette son durum Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Trump'ın Pensilvanya iddiasına validen cevap: Oylara ve demokrasiye saldırıdır, sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Ünlü sunucu Eser Yenenler koronavirüsü yendi Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı         
15:17
Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi         
14:43
Trump'ın Türkiye karnesi nasıl? İşte başkanlık yaptığı dört yıla damga vuran 5 olay Trump'ın Türkiye karnesi nasıl? İşte başkanlık yaptığı dört yıla damga vuran 5 olay         
14:19
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak         
13:53
Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı         
13:12
15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı         
12:27
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 16:16:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastanenin kadın doğum bölümüne giren hamile kedinin veterinerlikte 3 yavrusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei