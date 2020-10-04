Son dakika haber: Hastanenin psikiyatri servisinden kaçan adam polise zor anlar yaşattı - Son Dakika

Hastanenin psikiyatri servisinden kaçan adam polise zor anlar yaşattı

KÜTAHYA - Kütahya'da hastanenin psikiyatri servisinden kaçıp evinin balkonundan bıçakla tehditler savuran adam, polise zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak'taki apartmanın 5. katındaki evinin balkonunda kendine zarar verdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir süre önce tedavi gördüğü hastanenin psikiyatri bölümünden kaçtığı belirlenen Mehmet Erdoğan, ekiplerin gelmesiyle elindeki ekmek bıçağıyla kendisine zarar vereceğini ve aşağıya atlayacağı tehdidinde bulundu. Erdoğan, bu arada ekiplerin ikna çalışmalarına ayetler okuyarak karşılık verdi. Yarım saatlik ikna çalışmasının ardından Erdoğan'ın elindeki bıçağı düşürmesiyle etkisiz hale getirildi.

Apartmandan indirilip ambulansa götürülürken şarkı söyleyen Erdoğan, yanında bayan doktor ve hemşirenin olmasını istedi.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yeniden tedavi altına alınan Erdoğan'ın bir üniversitede yıllarca öğretim görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.