HASTANIN BULUNDUĞU AMBULANSI KAÇIRAN ŞİZOFRENİ HASTASI, TAKİPLE YAKALANDI - Son Dakika
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HASTANIN BULUNDUĞU AMBULANSI KAÇIRAN ŞİZOFRENİ HASTASI, TAKİPLE YAKALANDI

07.10.2022 01:55

NEVŞEHİR'de şizofren hastası olduğu ileri sürülen M.S., Devlet Hastanesi önünde içinde bir sağlık çalışanı ve hastanın bulunduğu ambulansı kaçırdı.

NEVŞEHİR'de şizofren hastası olduğu ileri sürülen M.S., Devlet Hastanesi önünde içinde bir sağlık çalışanı ve hastanın bulunduğu ambulansı kaçırdı. M.S., polisin takibi sırasında kaza yaparak yakalandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Gülşehir ilçesinden Nevşehir Devlet Hastanesi'ne hasta getiren şoför B.K., 50 AAC 336 plakalı ambulanstan hastayı indirmek istediği sırada sürücü koltuğuna oturan ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen M.S., ambulansı kaçırdı. M.S., içinde bir sağlık çalışanı ve hastanın bulunduğu ambulansla yol almaya başladı. İhbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen polis, ambulansı takibe aldı. Yaklaşık 20 dakika süren takip sonucu M.S., 3 araca çarptıktan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı şantiyeye girerek, prefabrik binaya çarpıp durdu. M.S. polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansta bulunan sağlık çalışanı ve hasta ise Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YORUMLAR
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İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı İçinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı İçinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HASTANIN BULUNDUĞU AMBULANSI KAÇIRAN ŞİZOFRENİ HASTASI, TAKİPLE YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HASTANIN BULUNDUĞU AMBULANSI KAÇIRAN ŞİZOFRENİ HASTASI, TAKİPLE YAKALANDI - Son Dakika
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