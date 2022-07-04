Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde meydana gelen olayda, ambulansla hasta getiren ambulans şoförü ile acil tıp teknisyeni, burada görevli doktor B.K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 sağlık çalışanı, 'umursamaz tavır' sergilediğini iddia ettikleri doktora saldırdı. Çıkan kavga araya giren jandarma ve polis ekipleri tarafından yatıştırılırken, yaralanan doktorun da çalıştığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Hastayı bırakıp kavgaya tutuştular - Son Dakika

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