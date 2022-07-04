Son dakika haber: Hastayı bırakıp kavgaya tutuştular - Son Dakika
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Son dakika haber: Hastayı bırakıp kavgaya tutuştular

04.07.2022 15:41
Son dakika haber: Hastayı bırakıp kavgaya tutuştular

Son dakika haber... Kayseri'de ambulans şoförü ile acil tıp teknisyeni, 'umursamaz tavır' sergilediğini iddia ettikleri doktora saldırdı.

Kayseri'de ambulans şoförü ile acil tıp teknisyeni, 'umursamaz tavır' sergilediğini iddia ettikleri doktora saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde meydana gelen olayda, ambulansla hasta getiren ambulans şoförü ile acil tıp teknisyeni, burada görevli doktor B.K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 sağlık çalışanı, 'umursamaz tavır' sergilediğini iddia ettikleri doktora saldırdı. Çıkan kavga araya giren jandarma ve polis ekipleri tarafından yatıştırılırken, yaralanan doktorun da çalıştığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Hastayı bırakıp kavgaya tutuştular - Son Dakika

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