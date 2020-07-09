Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi

ANTALYA'da, bankanın basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 50 TL'lik banknotun değeri, duyanları şaşırtıyor. Paranın sahibi Mustafa Şahin, hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL'lik teklif gelmesine rağmen satmadığını söyledi.

Konyaaltı ilçesinde özel iş yerinde çalışan Mustafa Şahin'in elinde bulunan 50 TL'lik banknot, diğer paralardan farklılığıyla dikkati çekiyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. İlk başta sahte olduğu düşünülen para, bankaya götürülerek para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçti. Yapılan incelemede, paranın hatalı basıldığı belirlendi.

75 BİN TL TEKLİF EDİLDİ

Mustafa Şahin, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini, kendisine 75 bin TL teklif edilmesine rağmen satmayı düşünmediğini ve koleksiyon yapacağını söyledi. 50 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde sıfırın eksik olduğunu kaydeden Mustafa Şahin, "Elimdeki parada, '0' rakamı eksik basılmış. Ödemelerimi yaparken parada '0' olmadığını fark ettim. Sahte olduğunu düşündüm. Sonrasında bankaya götürdüm, ama para sayma makinesinden geçti. Sahte para kalemiyle de denedim ama herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm" dedi.

KOLEKSİYONERLER ARIYOR

Paralara ilgisi olduğunu ve biriktirmeyi sevdiğini ifade eden Şahin, elinde hatalı para olduğunun duyulmasının ardından kendisine teklifler geldiğini belirtti. Şahin, "Böyle bir paranın elimde olduğunun duyulmasının ardından bazı koleksiyonerler beni aramaya başladı. Araştırmalarımda böyle paralara yüksek rakamlar ödendiğini öğrendim. Bana da aşağı yukarı 75 bin TL'lik teklif geldi. Bu parayı satmayı düşünmüyorum. Böyle paraları da toplamayı istiyorum" diye konuştu.

Hatalı paranın 15-20 gün önce eline geçtiğini söyleyen Mustafa Şahin, Türkiye'de hatalı şekilde basılmış 3-4 banknot olduğuna dikkati çekti.