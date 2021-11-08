Üye Girişi
Son dakika haber! 'Hatalı ilaçlama nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor' - Son Dakika

Son dakika haber! 'Hatalı ilaçlama nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor'

08.11.2021 11:51
Son dakika haber! 'Hatalı ilaçlama nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor'

Son dakika gelişmesine göre TÜRKİYE Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu (TAHAP) Başkanı Mustafa Sarıoğlu, ekosistem için çok önemli olan arıların yok olması durumunda tarımın da olmayacağını belirterek, her yıl milyonlarca arının ilaçlama sırasında öldüğünü söyledi.

TÜRKİYE Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu (TAHAP) Başkanı Mustafa Sarıoğlu, ekosistem için çok önemli olan arıların yok olması durumunda tarımın da olmayacağını belirterek, her yıl milyonlarca arının ilaçlama sırasında öldüğünü söyledi. Sarıoğlu; "Çiftçilerin, onay verilmeyen hiçbir ilacı kullanmamaları lazım" dedi.

Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, il ziyaretleri kapsamında Balıkesirli arıcılarla buluştu. Arıcıların şikayetlerini dinleyen Sarıoğlu, sektörün gelişmesi için yapılan anlaşmalar ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ülkede kaos yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Sarıoğlu, "Biz yaklaşık olarak 2 yıldır TAHAP olarak ısrarla ifade ediyoruz, tarımın bileşenleri üzerinden ülkemizde yem ve şeker gibi ürünlerde bir kaos yaratılmaya çalışılıyor. Bizim, besleme şekerini ulaştırmadığımız ilimiz kalmadı. Dolayısıyla, devletimiz, devletimizin kurumları; siz doğru bir şekilde problemleri götürürseniz gereğini yapıyor. Balıkesir ilinde özellikle tağşişle ilgili bir sıkıntı var. Burada bürokrasiye de bir baskı yapıldığı konusunda ciddi duyumlarımız var. Bu hafta onu tekrar bakanımızla görüşeceğiz. Gerekirse ilgili siyasilerle de görüşeceğiz, baskıda ismi geçenlerle. Hiçbir şekilde tüketen yüreklerin zehirlenmesine biz asla izin vermeyiz. Balıkesir'deki bu konuları değerlendirdik" dedi.

HER YIL MİLYONLARCA ARI İLAÇLAMADA ÖLÜYOR Türkiye'de her yıl 50 ila 100 bin kovan arının telef olduğunu söyleyen Mustafa Sarıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de hatalı ilaçlamalar nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor. Ekosistem için arı çok önemli. Arı olmazsa tarım olmaz. Biz diyoruz ki arıcı yaşasın ki, arılar yaşasın ve canlı hayatı devam etsin. Onun için bu konuda hassasız. Dünyada yasaklanan ilaçlar var. Yapılan çalışmalar sonrasında, dünyada yasaklanan ve Türkiye'de kullanılmaya devam eden ilaçların, ülkemizde kullanımı da inşallah son bulacak. Tarlasını ilaçlayacak olanların, kesinlikle tarım teşkilatları ve ilgili mühendislerin onay vermediği hiçbir ilacı kullanmamaları lazım. Bu yönetmeliğin de gelmesiyle, bundan sonra herkes rahat edecek. Tarımsal ilaçlamayla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza teklifte bulunduk. Çok kısa bir süre içerisinde protokolümüzü imzalayacağımızı düşünüyorum. Bakanlığımızla birlikte Türkiye'de pilot bölge olarak belirlediğimiz, kimyasal zehirlemenin yoğun olduğu bölgelerde eğitim çalışması yapacağız. Çiftçimize ve arıcımıza bilgilendirmelerde bulunacağız."


Son dakika haber! 'Hatalı ilaçlama nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor'
Son dakika haber! 'Hatalı ilaçlama nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor'
Son dakika haber! 'Hatalı ilaçlama nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor'
Son dakika haber! 'Hatalı ilaçlama nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor'
Son dakika haber! 'Hatalı ilaçlama nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor'

Mustafa Sarıoğlu, Balıkesir, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 'Hatalı ilaçlama nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz 12:41 Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz Son dakika magazin haberleri! 08.11.2021 12:35 Son dakika magazin haberleri! 08.11.2021 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak 12:12 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak
Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor 12:02 Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler 11:51 Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu 11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu 10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı 10:04 Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

Son Dakika Haberleri
12:43 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor
12:41 Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz
12:39 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu
12:34 Son dakika magazin haberleri! 08.11.2021
12:16 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var
12:12 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak
12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi
12:02 Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor
11:52 Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak
11:51 Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı
30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor         
12:44
16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu         
12:39
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var         
12:17
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:40
Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı         
10:45
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı! Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı!         
18:36
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 12:59:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! 'Hatalı ilaçlama nedeniyle her yıl milyonlarca arı ölüyor' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement