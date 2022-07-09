Hatalı sollama ölüm getirdi: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Hatalı sollama ölüm getirdi: 1 ölü, 6 yaralı

09.07.2022 23:09
Hatalı sollama ölüm getirdi: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir'in Urla ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

İzmir'in Urla ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Balıklıova Mahallesi Karaburun Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Urla'dan Karaburun istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 35 AE 6817 plakalı araç ile hatalı sollama yaptığı öne sürülen ve Karaburun'dan Urla istikametine seyir halinde olan O.A. idaresindeki 35 AGU 958 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araç da hurda yığınına dönerken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AKS ekipleri sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Meydana gelen feci kazada araç içerisinde sıkışan toplam 7 kişi AKS ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içerisinden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede C.A. yönetimindeki araçta bulunan Emine A.'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emine A.'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Aynı araçta sürücü C.A., B.A. ve A.S.A. ile diğer araçta bulunan sürücü O.A., Z.A. ve R.A. ise yaralı olarak ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik yeniden normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

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Kaynak: İHA

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