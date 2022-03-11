Virajda kıl payı kurtuluş araç kamerasında - Son Dakika
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Virajda kıl payı kurtuluş araç kamerasında

11.03.2022 10:29

ARTVİN'de, şoförünün hatalı sollama yaptığı TIR ile virajda karşı karşıya gelen otomobilin sürücüsü, ani frenle kazadan son anda kurtuldu.

ARTVİN'de, şoförünün hatalı sollama yaptığı TIR ile virajda karşı karşıya gelen otomobilin sürücüsü, ani frenle kazadan son anda kurtuldu. Bu anlar, araç kamerasına yansıdı.

Artvin ile Borçka arasındaki iki yönlü kara yolunda 9 Mart'ta şoför, kullandığı TIR'la virajda hatalı sollamaya yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen otomobil sürücüsü, TIR'la karşı karşıya kaldı. TIR ve otomobil sürücüleri, ani firen yaparak çarpışmaktan saniyelerle kurtuldu. Olayın ardından TIR şoförü yoluna devam etti, otomobil sürücüsü de korna çalarak tepkisini gösterdi. Bu anlar ise otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı.


Virajda kıl payı kurtuluş araç kamerasında
Virajda kıl payı kurtuluş araç kamerasında
Virajda kıl payı kurtuluş araç kamerasında
Virajda kıl payı kurtuluş araç kamerasında
Virajda kıl payı kurtuluş araç kamerasında
Virajda kıl payı kurtuluş araç kamerasında
Virajda kıl payı kurtuluş araç kamerasında
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Otomobil, Tragger, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Virajda kıl payı kurtuluş araç kamerasında - Son Dakika


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