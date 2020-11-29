Son dakika haber: Hatay'da 5 ev ile pazar yeri karantinaya alındı - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 ev ile pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Musa Sarı başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda Karaağaç Mahallesi'ndeki 30 nüfuslu 5 ev ile aynı mahalledeki pazar yerinin karantinaya alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara kapatılan bölgede filyasyon ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
- Kaynak: AA
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