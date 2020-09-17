Son dakika haber... Hatay'da 7 araçlı zincirleme kaza: 1 asteğmen öldü, 1'i askeri personel 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Hatay'da 7 araçlı zincirleme kaza: 1 asteğmen öldü, 1'i askeri personel 6 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında Piyade Asteğmen hayatını kaybederken 6 kişide yaralandı. Kazada yaralanan bir askeri personelinde durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Kaza, Reyhanlı- Kırıkhan Karayolu Özkızılkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 aracın karıştığı kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari bir araç içerisinde bulunan Asteğmen M.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.D.'nin cesedi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ticari bir takside bulunan askeri personel A.Y., U.A., A.A., Y.Y. ile diğer araçlarda bulunan F.K., M.K. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Askeri personellerden Y.Y. durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.