Olaylarla ilgili T.G. ve B.K. gözaltına alındı.

Antakya ilçesi Ekinci Kavşağı'nda da şüphe üzerine durdurulan araçta, gümrük kaçağı 400 paket sigara, 205 puro, 10 pipo tütünü, 350 cinsel içerikli jel, 145 paket sigara sarma kağıdı ile 117 paket sigara filtresi bulundu.

Hatay 'da araçlarında kaçak içki ve sigara bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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