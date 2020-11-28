Son dakika haber: Hatay'da askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömen zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Hatay'da askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömen zanlı yakalandı

28.11.2020 15:05
Son dakika haber: Hatay'da askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömen zanlı yakalandı, System.String[]

Son dakika haberler... Hatay'ın Altınözü ilçesinde, askeri yasak bölgedeki tarlasında toprağa gömülü 3 kilo 368 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, askeri yasak bölgedeki tarlasında toprağa gömülü 3 kilo 368 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.A'nın Hacıpaşa Mahallesi'nde bulunan 1. derece askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömdüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler, tarlada yaptığı aramada toprağa gömülü halde satışa hazır 3 kilo 368 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.A, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu, Altınözü, Esrar, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hatay'da askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömen zanlı yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Fenerbahçeli Salih Uçan'ı istiyor Tüyler ürperten cinayet! Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu 20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi "İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı
Maradona'nın oğlu olduğunu iddia eden Santiago Lara: Otopsi yapılmasını istiyorum Maradona'nın oğlu olduğunu iddia eden Santiago Lara: Otopsi yapılmasını istiyorum         
15:06
Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun         
14:18
İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti         
14:13
Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı         
13:44
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi         
12:11
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi         
10:43
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor         
09:40
Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı         
09:31
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 15:14:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Hatay'da askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömen zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei