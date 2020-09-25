Son dakika haber! Hatay'da ay yıldız manzaralı şimşek şöleni - Son Dakika

Hatay'da ay yıldız manzaralı şimşek şöleni
HATAY - Hatay'da akşam saatlerinde başlayan şimşek şöleni ay ve yıldız manzarası ile görsel şölene dönüştü
İskenderun Körfezi'nde başlayarak Belen ilçesinin soğukoluk yaylasında gece boyunca ardı ardına çakan sonbahar mevsiminin ilk şimşekleri görsel şölen oluşturdu. Zaman zaman hafif sağanak yağmurunda beraberinde getiren şimşekler soğukoluk yaylası üzerinde Ay ve yıldız manzarası ile buluştuğunda görsel bir şölene dönüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 23:44 - Kaynak: İHA
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