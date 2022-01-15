Üye Girişi
Son dakika haber... Hatay'da bakıcı cinayetini, Jandarma Suç Araştırma Timleri çözdü - Son Dakika

Son dakika haber... Hatay'da bakıcı cinayetini, Jandarma Suç Araştırma Timleri çözdü

15.01.2022 12:34
Son dakika haber... Hatay'da bakıcı cinayetini, Jandarma Suç Araştırma Timleri çözdü

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde evlerinde 8 Ekim 2020 günü cinayete kurban giden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin soruşturmasını Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çözdü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde evlerinde 8 Ekim 2020 günü cinayete kurban giden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin soruşturmasını Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çözdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Hatay İl Jandarma Komutanlığının Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Antakya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, cinayeti işledikleri belirlenen S.S. ile M.M.'yi yakaladı. Yapılan işlemlerin ardından iki zanlı ceza evine gönderildi. Evde bakıcı olarak çalışan S.U. ile olay gecesi evde bulunan E.C. soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adli makama sevk edildi. Olay gecesi evde bulunan E.C. çelişkili beyanda bulunması nedeniyle delilleri karartma şüphesiyle tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. S.U. ise gözaltından serbest bırakıldı. Hastanede tedavi gören yaralı Hüseyin Şen 27.10.2020 tarihinde Mehmet Şen 15.12.2020 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Hatay İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ile Antakya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından olay günü mağdurlara ait cep telefonlarının evde bulunamaması, telefonlara ait HTS ve sinyal bilgilerinin dosyada olmaması, her ne kadar mağdur Mehmet Şen ile video kaydı altında görüşme yapılmış ise de şahsın yoğun bakımda olması nedeniyle sorulara göz kırpma şeklinde cevap vermesinin sağlıklı beyan olamayacağının değerlendirilmesi nedeniyle konuyla ilgili titiz çalışma başlatıldı.

Adli makamlar koordinesinde kayıp telefonlara ait HTS ve sinyal bilgileri ile ilgili alınan kayıtların yapılan incelemesinde maktul Mehmet Şen'e ait cep telefonuna Altınözü ilçesinde bulunan C. S. isimli şahıs adına kayıtlı sim kart takıldığı ve telefonu M.K.den, onun M.M.'den ve M.M.ninde S.S. isimli şahıstan aldığı tespit edilerek S.S. ile M.M. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve birden fazla hırsızlık suçundan kaydı bulunan S.S., ifadesinde M. M. isimli şahısla cezaevinde tanıştığını, cezevinden çıkmalarını müteakip M.M.nin kendisine girilecek ev olup olmadığını sorması üzerine ablasının da ikamet ettiği Alaattin mahallesinde çocukluğundan beri tanıdığı, evlerine sürekli girip çıktığı ve değerli eşyaların bulunduğu Hüseyin Şen'in evine girebileceklerini söylediğini, eve gittiklerinde kendisinin gözcülük yaptığını içeriye M.M. isimli şahsın girdiğini itiraf etti.

Bunun üzerine M.M. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda mağdurların evinden çalındığı değerlendirilen ve tanık ifadesinde de beyan edilen 1 adet tarihi kama ile 1 adet kılıç ele geçirildi. - HATAY

Son dakika haber... Hatay'da bakıcı cinayetini, Jandarma Suç Araştırma Timleri çözdü

YORUMLAR
500

Araştırma, Jandarma, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Hatay'da bakıcı cinayetini, Jandarma Suç Araştırma Timleri çözdü - Son Dakika


Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
SGK, vatandaşların doğru bilgiyi kaynağından öğrenmesi için yeni program hayata geçirdi SGK, vatandaşların doğru bilgiyi kaynağından öğrenmesi için yeni program hayata geçirdi         
12:26
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan         
10:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06

Son Dakika Haberleri
12:24 Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü
12:10 Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"
11:57 Milli Uzay Programı'na bu yıl yalnızca 20 bin TL ödenek ayrıldı
11:52 Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı
11:51 Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı
11:49 Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği esnada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım
11:49 Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz
11:23 Yusuf Yazıcı bombası patladı! Sağlık kontrolünden geçti, işte yeni takımı
11:18 Doğumdan sonra kucağına getirilen bebekteki değişim anneyi harekete geçirdi, hemen hastane yönetimine koştu
10:49 Denizin toprağını kazan bilim insanları, tesadüfen 60 milyon balığın bulunduğu yuvayı keşfetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 12:44:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Hatay'da bakıcı cinayetini, Jandarma Suç Araştırma Timleri çözdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement