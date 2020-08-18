Son dakika haber! Hatay'da cenaze ve düğünlere kısıtlama - Son Dakika

Hatay'da Covid-19 tedbirleri kapsamında, düğün ve taziyelere kısıtlama getirildi.

Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca il genelinde düğün ve cenazelere kısıtlama getirildi. Karara göre düğünler en geç 23.00'te sonlandırılacak, mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi için okul bahçeleri tahsis edilecek. Cenazelerde ise cenaze namazı ve defin işlemlerine sınırlı sayıda yakınının katılımına izin verilecek.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'te son bulması, düğün sürelerinin kısıtlanması, en kısa sürede tamamlanmasının sağlanması, mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesi. Taziyelerin telefonla yapılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi, bu amaçla taziye yapılacak yerlerde (cenaze yakınlarının evleri de dahil) yüz yüze taziye yapılmaması, bunun yerine telefonla taziye bildirilmesi yönünde bilgilendirici afişlerin cenaze evlerine asılmasının sağlanması, cenaze namazı ve defin işlemlerine sınırlı sayıda yakınının katılımına izin verilmesi kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - HATAY