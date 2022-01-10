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Son dakika haber! Hatay'da cesedi bulunan kişinin dövülerek öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika

Son dakika haber! Hatay'da cesedi bulunan kişinin dövülerek öldürüldüğü belirlendi

10.01.2022 23:10
Son dakika haber! Hatay'da cesedi bulunan kişinin dövülerek öldürüldüğü belirlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde yakınları tarafından kayıp ilanı verilen ve dün cesedi bulunan kişiyi döverek öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yakınları tarafından kayıp ilanı verilen ve dün cesedi bulunan kişiyi döverek öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık iki ay önce yakınlarının kayıp ilanı verdiği Murat Ç'nin cesedini, Defne ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda halıya sarılı şekilde buldu.

Murat Ç'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, irtibatlı olduğu kişileri takibe alarak çok yönlü çalışma başlattı.

Ekipler, Murat Ç'nin uyuşturucu ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi yüzünden dövülerek öldürüldüğü bilgisi üzerine 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinde cinayeti itiraf ettikleri öne sürülen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 zanlıdan 7'si tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Son dakika haber! Hatay'da cesedi bulunan kişinin dövülerek öldürüldüğü belirlendi
Son dakika haber! Hatay'da cesedi bulunan kişinin dövülerek öldürüldüğü belirlendi
Son dakika haber! Hatay'da cesedi bulunan kişinin dövülerek öldürüldüğü belirlendi
Son dakika haber! Hatay'da cesedi bulunan kişinin dövülerek öldürüldüğü belirlendi

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İl Jandarma Komutanlığı, Dursunlu, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hatay'da cesedi bulunan kişinin dövülerek öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika


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