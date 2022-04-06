Son dakika haber: Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

06.04.2022 20:37
Son dakika haber: Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Topaktaş Yaylası mevkisinde, ormanlık alandan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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112 Acil Çağrı, Dörtyol, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika


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