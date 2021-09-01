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Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı

01.09.2021 18:20

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde bitki örtüsünün olduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddetiyle Sebenoba Mahallesi'ne sıçradı. Yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerin yoğun çalışması sonucu havadan ve karadan müdahale ile güçlükle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Alican Gümüş/İHA)

Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Samandağ, Yangın, Bitki, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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