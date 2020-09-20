Son dakika haber... Hatay'da DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı

Son dakika haberi... Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Hatay Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösteren illegal yollardan 18 Eylül tarihinde ülkemize giriş yapan, Suriye uyruklu Mehmet Cüneyd isimli şahıs 20.09.2020 Pazar günü, Hatay İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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