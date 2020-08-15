Ulaşıma kapanan yol, kamyonetin kaldırılması ve üzümlerin toplanmasıyla yeniden açıldı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 13:53

Kaynak: AA

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