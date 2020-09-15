Son dakika haber... Hatay'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınçağ Mahallesi ikamet eden Gülşen İlgün Ünal (32) evde temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ünal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşi il dışında çalıştığı öğrenilen kadının 2 aylık bebeği olduğu öğrenildi.

Ünal'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurum'na gönderildi.