Son dakika haber: Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

08.04.2022 00:01
Son dakika haber: Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve silahlı yağma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan M.K'nin ilçedeki evinde saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Operasyonda, M.K. ile evde bulunan R.E, B.R. ve D.D. yakalandı.

Evdeki aramalarda, 2 tabanca, 2 şarjör ve 21 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen M.K. ve B.R. tutuklandı, D.D. ve R.E. serbest bırakıldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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