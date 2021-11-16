Halk otobüsünün koltuklarının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde halk otobüsünün koltuklarının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Özel halk otobüsünde şoförlük yapan Süleyman Çolak (36), güzergahındaki son durağa geldiğinde daha önce söktüğü ve aracın arka bölümüne bıraktığı 2 koltuğunun yerinde olmadığını fark etti.

Otobüste bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, otobüse ellerinde bir şey olmadan binen ve birkaç durak sonra otobüsün arka kapısından inen iki kişinin ellerinde koltukların bulunduğunu fark etti.

Çolak, bunun üzerine polise giderek zanlılardan şikayetçi oldu.

Sürücü Çolak, AA muhabirine ilk kez böyle bir hırsızlıkla karşılaştığını, şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Çolak, hırsızların bir an önce yakalanmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istedi.

Otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda otobüse binen iki kişinin yaklaşık 10 dakika sonra araçtan indiklerinde iki koltuğu beraberinde götürdükleri görülüyor.