Son dakika haber... HATAY'DA HASTANEDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haber... HATAY'DA HASTANEDE KORKUTAN YANGIN

09.04.2022 12:33

Gelen son dakika haberlerine göre HATAY'ın Antakya ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede yangın çıktı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede yangın çıktı. Hastalar, tedbir amaçlı ambulanslarla başka hastanelere götürüldü. Kısa süreli panik yaşatan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Antakya ilçesinde Odabaşı Mahallesi'nde hizmet veren özel bir hastanenin zemit katında saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken tedbir amaçlı birçok hasta tahliye edildi. Bu hastaların tedavilerine bir süre hastanenin acil bölümünde devam edilirken, durumu ağır olan hastalar ise olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... HATAY'DA HASTANEDE KORKUTAN YANGIN
Son dakika haber... HATAY'DA HASTANEDE KORKUTAN YANGIN
Son dakika haber... HATAY'DA HASTANEDE KORKUTAN YANGIN

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Antakya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... HATAY'DA HASTANEDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika


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