Son dakika haber... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

22.04.2022 02:53

Son dakika haberi: Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü Hatay'ın Antakya İlçesi'nde hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Antakya İlçesi'nde hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İlçeye bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın alt katındaki hurdalıkta akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Antakya, Yangın, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşinin başına tek el ateş etti! Ardından teslim oldu
00:47 Vitor Pereira'nın sakladığı belgeyi hackerlar ele geçirip paylaştı
00:34 Tekirdağ'da 5 bin kişilik iftar düzenlendi! Dev cadde trafiğe kapatıldı
00:13 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için
23:59 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için aralık ayını işaret etti!
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 03:02:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement