Son dakika haber... Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Altınçay Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin gözaltına aldığı 5 zanlıdan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.