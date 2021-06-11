Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Altınçay Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin gözaltına aldığı 5 zanlıdan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga - Son Dakika