Son dakika haberleri: İki kardeşin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2020 yılında iki kardeşin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, 8 Ekim 2020'de Alaattin Mahallesi'ndeki evlerinde kesici aletle yaralanan, ardından kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren Hüseyin (83) ve Mehmet Şen (75) kardeşlerin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaştı.

İki kardeşin cep telefonlarının olay günü çalındığı bilgisi üzerine inceleme yapan ekipler, Mehmet Şen'e ait telefonun S.S. ve M.M. tarafından satıldığını belirledi.

Güvenlik güçleri, adreslerini tespit ettiği şüphelileri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.M'nin evinde, Şen kardeşlerin ikametinden çalındığı değerlendirilen tarihi kama ile kılıç bulundu.

Şüpheli S.S'nin, jandarmadaki ifadesinde, iki kardeşin evine olay günü cezaevinde tanıştığı M.M. ile hırsızlık amacıyla girdiklerini belirterek, kendisinin dışarıda gözcülük yaptığını öne sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından cinayeti işledikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.