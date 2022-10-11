Son dakika haber... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

11.10.2022 11:22
Son dakika haber... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sümerler Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayında 8 bin Türk lirası değerinde 2 adet tıraş makinesi, 1 adet televizyon ve 1 adet güneş gözlüğü çalındı.

Yapılan kamera incelemesi sonucu olayı gerçekleştiren şahsın H.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli çaldığı malzemelerle birlikte Sümerler Mahallesinde bulunan ikametinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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