Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sümerler Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayında 8 bin Türk lirası değerinde 2 adet tıraş makinesi, 1 adet televizyon ve 1 adet güneş gözlüğü çalındı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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