Son dakika haber! Hatay'da jandarma ekipleri sokak hayvanların yaşam alanlarına mama ve su bıraktı - Son Dakika

Son dakika haber! Hatay'da jandarma ekipleri sokak hayvanların yaşam alanlarına mama ve su bıraktı
04.04.2021 15:49
Son dakika haber: İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.
Jandarma ekipleri 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla sokakta yaşamlarını sürdüren hayvanları beslemek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler sorumluluk bölgesindeki mahallelere hazırladıkları kaplarda sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.
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