Son dakika: Jandarmadan çocuklara 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Çocukların bayraklarla el sallaması

Jandarmaların çocuklara bayrak vermesi

Çocukların gösterisi

Jandarma köpeği gösteri

Çocukların köpekleri sevmesi

Çocukların jandarma motorlarına binmesi

Hatay'da jandarmadan çocuklara 23 Nisan kutlaması

HATAY (AA) – Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için eğlence programı düzenledi.

Döver İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda, çocuklar şiir okudu, tiyatro ve dans gösterileri sergiledi.

Programda Afacan Jandarma Palyaço ekibi çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatırken, narkotik köpeğiyle yapılan gösteri ilgiyle izlendi.