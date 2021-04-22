Son dakika: Jandarmadan çocuklara 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Çocukların bayraklarla el sallaması
Jandarmaların çocuklara bayrak vermesi
Çocukların gösterisi
Jandarma köpeği gösteri
Çocukların köpekleri sevmesi
Çocukların jandarma motorlarına binmesi
Hatay'da jandarmadan çocuklara 23 Nisan kutlaması
HATAY (AA) – Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için eğlence programı düzenledi.
Döver İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda, çocuklar şiir okudu, tiyatro ve dans gösterileri sergiledi.
Programda Afacan Jandarma Palyaço ekibi çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatırken, narkotik köpeğiyle yapılan gösteri ilgiyle izlendi.
Kaynak: AA
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