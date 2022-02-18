Hatay'ın Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerindeki operasyonda 358 paket kaçak sigara ve 288 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl emniyet müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Özerli Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada 358 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, sürücü M. A. gözaltına alındı.
Kırıkhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta da 288 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Sürücü M.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika