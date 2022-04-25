Hatay'ın Defne ilçesinde bir evde kaçak silah ve fişek ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik çalışma gerçekleşti. Dursunlu Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet kartuş, 5 adet fişek, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.M. gözaltına alındı. - HATAY