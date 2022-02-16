Hatay'ın İskenderun ilçesinde, komşusunu ve onun beslediği köpeği darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Akçay Mahallesi'nde yaşayan B.D, komşusu Tuğba Gökyiğit'in beslediği sokak köpeğinin çocuğuna saldırdığını iddia etti. Gökyiğit ve köpeğin bulunduğu alana giden B.D, kadını ve hayvanı darbetti.

Hastaneden darp raporu alan Gökyiğit, jandarmaya giderek komşusundan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan B.D, karakola götürüldü.

"Can güvenliği yok uzaklaştırma istiyoruz"

Tuğba Gökyiğit, gazetecilere, hayvansever olarak sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Dün akşam saatlerinde de besleme yaptığı sırada komşusu B.D'nin ağaç dalıyla köpeğine ve kendisine saldırdığını ileri süren Gökyiğit, "Bunun üzerine darp raporu alarak şikayetçi oldum. Olayda hiçbir şekilde saldırgan bir köpek ve çocuk yok. Ben bunların hepsini kayıt altına aldım. Benim ve hayvanlarımın can güvenliği yok, uzaklaştırma istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan B.D'nin eşi Özlem D. de köpeğin akşam oğluna saldırdığını öne sürerek, "Eşim eline ağaç dalı alarak koşarak geldi. Tabii ki çocuğumu ve beni koruyacak. Bizi savunmak için geldi. Yaptığında kötü bir şey yok." şeklinde konuştu.