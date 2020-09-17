Son dakika haber! Hatay'da konar göçer dilenci operasyonu - Son Dakika

Hatay'da konar göçer dilenci operasyonu
Dilencilik yaptığı belirlenen 33 kişi il dışına çıkarıldı
HATAY - Hatay'da dilencilere yönelik yapılan operasyonda 33 kişi yakalanarak il dışına çıkarıldı.
Merkez Antakya ilçesinde, vatandaşların şikayetleri üzerine bazı kişilerin çocukları istismar ederek dilenmeye zorladıkları ve kullandıklarını tespit eden Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlen bölgelere operasyon düzenlendi.
Şehir dışından geldikleri tespit edilen konar göçer dilenciler Hatay şehir merkezinde, boş arsalarda ve boş dükkanların önünde, kaldırımlarda çadır kuran dilencilere sabaha karşı operasyon düzenleyen ekipler 33 kişiyi yakalayıp şehir dışına çıkarttı.
Çocuk Şube Müdürlüğünün koordinasyonundaki operasyona, Hatay Büyük Şehir Belediyesi ve Antakya Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri de destek verdi
Operasyon esnasında dilenciler ekiplere direnmeye çalıştılar.
Cezai işlem uygulandıktan sonra kendilerine tahsis edilen otobüslere bindirilen 33 kişi eskort eşliğinde Osmaniye- Adana İl sınırına bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:05 - Kaynak: İHA
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