Son dakika haber: Hatay'da korkunç vinç kazası kamerada! - Son Dakika

Hatay'da freni boşalan vincin 11 araca çarptığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Defne ilçesi bağlı Harbiye Mahallesi'nde rampa aşağıya doğru inen vincin freni boşaldı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı kablo yüklü vinç, karşı yönden gelen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde freni boşalan vincin, devrilerek park halinde duran ve karşı yönden gelen araçları da önüne alıp sürüklediği anlar yer aldı. Uzun süre sürüklenmesinin ardından vinç durabildiği görüldü.