Son dakika! Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza verildi - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye toplam 33 bin 635 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Polis, Kovid-19 tedbirlerini kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığını belirlediği 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza kesti.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan iş yeri sahibi hakkında da işlem yapıldı.