Son dakika! Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza verildi - Son Dakika

Son dakika! Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza verildi
24.03.2021 13:43
Bir son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye toplam 33 bin 635 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye toplam 33 bin 635 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Polis, Kovid-19 tedbirlerini kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığını belirlediği 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza kesti.
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan iş yeri sahibi hakkında da işlem yapıldı.
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