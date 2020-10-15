Son dakika haberi! Öğretmenler kısa filmle Kovid-19'a karşı alınan önlemleri anlattı - Son Dakika

Reyhanlı TOKİ Şehit Abdulkadir Erkan İlkokulu idareci ve öğretmenleri, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okulda yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınına karşı alınan tedbirleri kısa filmle anlattı.

Okul Müdürü Derya Ergin, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir süre okula hasret kalan öğrencilerde farkındalık oluşturmak için kısa filmi çekmeye karar verdiklerini belirtti.

Koronavirüsün hayatı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Ergin, "Bu demek değildir ki öğrenciler okul bahçesinde koşup oynamayacak yada eğitimden mahrum kalacaklar. Bu gerçeği kabul edip tedbirle yaşamayı öğrenmeliyiz. Amacımız öğrencilerimizin okula hasret olduklarını ve gözlerindeki o heyecanın hiç sönmediğini kısa bir filme yansıtmak ve velilerimize de 'çocuklarınız bize emanet, gözünüz arkada kalmasın' mesajı vermektir." dedi.

Hazırlanan kısa filmde okula gitmek için sabah erken kalkan öğrencilerin hazırlıkları, velilerin öğrencilerin çocuklarını okula bırakmaları ve daha sonrasında okulda Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ateşleri ölçülerek, sosyal mesafeye dikkat edilerek, dezenfektan kullanılarak öğrencilerin sınıflara alınması anlatılıyor.