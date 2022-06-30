Son dakika haber... Hatay'da orman yangın tatbikatı - Son Dakika
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Son dakika haber... Hatay'da orman yangın tatbikatı

30.06.2022 14:29

Son dakika haberi: Hatay'da orman yangın tatbikatı Tatbikatta, ateşe verilen bölgedeki yangına karadan ve havalanan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter destekli yangın tatbikatı yapıldı.

Hatay'da orman yangın tatbikatı

Tatbikatta, ateşe verilen bölgedeki yangına karadan ve havalanan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi

HATAY - Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter destekli yangın tatbikatı yapıldı.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tatbikata Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, müdür yardımcıları, orman personeli ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Tatbikatta, ilk olarak belirlenen bölge ateşe verildi. Orman İşletme Müdürlüğü personeli karadan ve havalanan yangın söndürme helikopteri, alevlere müdahale etti. Tatbikat, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasıyla sona erdi.

Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, bölge müdürlüğü bünyesinde 19 yangın ekibi, 120 orman yangın işçisi, 24 arazöz, 7 su tankeri, 34 ilk müdahale aracı, 8 iş makinesi, 2 helikopter, 34 mobil su tankı, 1 treyler kara gücünden oluştuğunu ifade etti.

Hatay'ın doğal botanik bahçesi ve yaban hayatın çeşitliliği bakımından çok zengin bir eko sisteme sahip olduğunu belirten Özdemir. "Büyük orman yangınları felaketleri yaşadık. İlimiz genel müdürlüğümüzce bölge müdürlüğümüze ayrı bir hassasiyet gösteriliyor. Bölgemiz sınırlarında 8 adet gölet, 41 su toplama havuzu, 2 baraj, 51 su kaynağı bulunmaktadır. Bu sayede orman yangınlarıyla mücadelede daha güçlü hale gelmiş olacağız. Araç ekipman konusunda gelen müdürlüğümüz yeni olduğumuz için bizi destekleyecek. Ağustos ayının ortalarından itibaren Arasöz, su tankı gibi bunlarla ilgili güçlendirme çalışması yapılacak. Orman yangınlarıyla ilgili mücadelede daha güçlü bir yapıya kavuşmuş olacağız. Yangın esnasındaki mücadele faaliyetlerimizi zaten biliyorsunuz. Yangın mücadele ekiplerimizle ve hava araçlarımızla beraber orman yangınlarına bir an önce söndürme ile ilgili mücadele yapıyoruz. Yangından sonraki faaliyetlerimiz ise ağaçlandırma ve gençleştirme. Kanunen yanan yerlerin aynı yıl içerisinde ağaçlandırmak gerekiyor. Yanmış orman alanlarının hiçbir şekilde izne konu edilemiyor. Mutlaka ağaçlandırmak gerekiyor" dedi.

Daha sonra tatbikatta kullanılan helikopter ile basın mensupları, ormanlık alanları ve daha önce yanarak zarar gören yerleri görüntüledi.

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Kaynak: İHA

Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hatay'da orman yangın tatbikatı - Son Dakika

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