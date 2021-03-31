Hatay'da orman yangını - Son Dakika

Hatay'da orman yangını

Arsuz ilçesinde çıkan yangında 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Aşağıkepirce mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekipler, müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

4 hektar ormanlık alanın tahrip olduğu yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.