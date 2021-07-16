Son dakika haber... Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

Hatay'da orman yangınına müdahale sürüyor

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesindeki dün akşam çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.

Gece karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale sürüyor.

Yangına müdahale için çevre illerden de destek ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 6 helikopter, 2 uçak ile müdahale sürüyor.