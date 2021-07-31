Son dakika haber... Hatay'da ormanlık alanda çıkan ve bazı yerleşim yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan ve bölgedeki bazı yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.

Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerince karadan, helikopterle de havadan yangına müdahale edildi.

Bölgedeki vatandaşlar da ellerindeki kovalarla ve su hortumlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, bazı evlerde hasar oluştuğu gözlendi.

Oğluna yaptırdığı ev yangında hasar gören Sıdıka Yıldız, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.