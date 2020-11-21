Son dakika: Otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çengen Mahallesi'nde Yusuf Yürük'ün (25) kullandığı 31 ADZ 457 plakalı otomobil ile İbrahim Fırıncıoğlu (50) kontrolündeki plakası öğrenilemeyen cip çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Selen Yürük (19) ve Neşe Fırıncıoğlu (42), ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf ve Selen Yürük, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.