Hatay'ın Belen ilçesinde 9 Ekim'de çıkan orman yangınında zarar gören alanlara polisler fidan dikimi gerçekleştirdi.
İl Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Hataya nefes" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Sarımazı Mahallesi'nde çevik kuvvet polislerinin de desteğiyle emniyet güçleri yanan alanlara 500 çam fidanı dikti.
Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 9 Ekim'de çıkan orman yangını 10 Ekim'de kontrol altına alınmıştı.
- Kaynak: AA
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