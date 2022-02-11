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Son Dakika | Polisten hasta gence doğum günü sürprizi - Son Dakika

Son Dakika | Polisten hasta gence doğum günü sürprizi

11.02.2022 12:21

Son dakika haberi... Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde nörofibromatozis (NF) hastası 26 yaşındaki İhsan Kıbrıs'ın doğum gününü evinde pasta keserek kutladı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde nörofibromatozis (NF) hastası 26 yaşındaki İhsan Kıbrıs'ın doğum gününü evinde pasta keserek kutladı.

Meydan Mahallesi'nde oturan ve ilçede çok sevilen Kıbrıs'ın doğum günü olduğunu öğrenen polis ekipleri, gence sürpriz yapmak istedi.

Kıbrıs'ı evinde ziyaret eden polisler, doğum günü pastası keserek gencin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Ekipler, aynı zamanda düşerek kolunu kıran Kıbrıs'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Son Dakika | Polisten hasta gence doğum günü sürprizi
Son Dakika | Polisten hasta gence doğum günü sürprizi
Son Dakika | Polisten hasta gence doğum günü sürprizi
Son Dakika | Polisten hasta gence doğum günü sürprizi

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Emniyet Müdürlüğü, Kıbrıs, Hatay, Doğum, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Polisten hasta gence doğum günü sürprizi - Son Dakika


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