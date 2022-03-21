Polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı - Son Dakika
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Polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı

21.03.2022 19:49

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 şüpheli yakalandı.

Çaylı Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yapmak istedi.

Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı.

Yaklaşık 5 dakikalık kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araçta arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi.

Yol kenarına atılan ve patlamayan el bombası, incelemenin ardından şüphelilerle birlikte emniyete götürüldü.

Polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı
Polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı
Polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı
Polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı
Polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı
Polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı
Polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı
Polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı - Son Dakika


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