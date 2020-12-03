Son dakika haber... Hatay'da sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Hatay'da sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
03.12.2020 17:38
Son dakika haberi: İŞ ARKADAŞLARI UĞURLADIHatay'ın Kırıkhan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve koronavirüsten yaşamını yitiren anestezi teknisyeni Ümit Zan (43) için çalıştığı hastanenin avlusunda iş arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi.
İŞ ARKADAŞLARI UĞURLADI
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve koronavirüsten yaşamını yitiren anestezi teknisyeni Ümit Zan (43) için çalıştığı hastanenin avlusunda iş arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi. 3 çocuk babası anestezi teknisyeni Zan'ın cenazesi daha sonra hastane morgundan alınarak kentteki Hacı Meryem İçcan Camii'ye getirildi. Ümit Zan, burada kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan Yeni Mezarlık'ta gözyaşları içinde toprağa verildi.
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