Son dakika haber... Hatay'da sahte "geçici koruma kimlik belgesi" düzenlendiği iddiasına 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Hatay'da sahte "geçici koruma kimlik belgesi" düzenlendiği iddiasına 4 gözaltı

11.03.2022 13:09
Son dakika haber... Hatay'da sahte "geçici koruma kimlik belgesi" düzenlendiği iddiasına 4 gözaltı

Son dakika habere göre Hatay'da, yabancı uyruklulara sahte "geçici koruma kimlik belgesi" düzenledikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da, yabancı uyruklulara sahte "geçici koruma kimlik belgesi" düzenledikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara sahte belge düzenlendiği bilgisi üzerine Reyhanlı ilçesindeki bir iş yeri ile Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın yaptı.

Adreslerdeki aramada, sahte kimlik belgesi düzenlenmede kullanıldığı değerlendirilen bir fotoğraf makinesi, 4 yazıcı, bilgisayar ve 6 sahte geçici koruma kimlik belgesi bulundu.

Polis ekipleri tarafından 4 zanlı gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Narlıca, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hatay'da sahte 'geçici koruma kimlik belgesi' düzenlendiği iddiasına 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Hatay'da sahte "geçici koruma kimlik belgesi" düzenlendiği iddiasına 4 gözaltı - Son Dakika
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