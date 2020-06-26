Son dakika haber: Hatay'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Son dakika haberi: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Bayır Mahallesinde Hasan Şanverdi'nin idaresindeki 31 RR 650 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 21:07 Kaynak: AA
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