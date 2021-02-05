Son dakika haber! Hatay'da, silah ve ilaç sanayisinde kullanılan 1 kilo 650 gram selenyum ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da, silah ve ilaç sanayisinde kullanılan kaçak 1 kilo 650 gram selenyum ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun- Antakya kara yolunda durdurduğu bir araçta arama yaptı.
Araçta, silah ve ilaç sanayisinde kullanılan kaçak 1 kilo 650 gram selenyum ele geçirildi.
Ekipler tarafından S.O. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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